Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Hüller Ferienhaus

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 13:30 h und Donnerstag, 19:10 h in Hüll in der Straße "Scheidung" auf das Grundstück eines als Ferienhaus genutzten Einfamilienhauses gelangt und haben eine Scheibe an der Gebäuderückseite eingeschlagen.

So anschließend in das Innere gelangt, wurden hier sämtliche Räume durchsucht und dabei ein Wandtresor mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell