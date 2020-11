Polizei Dortmund

POL-DO: Mit gestohlener Debitkarte Geld abgehoben - Polizei sucht Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nach einem Mann. Dieser steht im Verdacht, mehrfach mit einer fremden Debitkarte Bargeld abgehoben zu haben - etwa am 29. April 2020 an einem Automaten in der nördlichen Dortmunder Innenstadt und insgesamt mehrere hundert Euro.

Die Karte und die dazugehörige PIN-Nummer waren einem zur Tatzeit 85-jährigen Dortmunder per Post zugesandt worden. Ein oder mehrere Tatverdächtige entwendeten die Schreiben dann aus dessen Briefkasten an der Mallinckrodtstraße.

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

