Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos auf der A 40 bei Bochum - fünf Verletzte

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1195

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (30.10.) gegen 22.45 Uhr auf der A 40 bei Bochum sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Vier Autos waren beteiligt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 25-Jähriger aus Essen mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Stadion wollte er nach rechts wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei offenbar das dortige Stauende und prallte gegen den stehenden Wagen eines 43-Jährigen aus Bochum. Durch den Aufprall wurde dessen Renault gegen das Auto einer 36-jährigen Bochumerin und dieses gegen den Pkw einer 32-Jährigen aus Mühlheim an der Ruhr geschoben.

Bei dem Unfall erlitten die Fahrerinnen und Fahrer leichte Verletzungen. Ebenso ein 17-Jähriger aus Bochum, der mit im Auto der 36-Jährigen saß. Rettungswagen brachten drei der Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die betroffene Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 40.000 Euro.

