Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Montag, den 01.03.2021 kam es im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 10:20 Uhr in der Seitersstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte hierbei seinen schwarzen Opel Corsa auf einem dortigen Parkplatz. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dem genannten Zeitraum, vermutlich beim Rangieren, den PKW des Geschädigten. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sach-schaden auf der rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 3000EUR. Der Unfallverursacher verließ nach dem Anstoß die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Beteiligung gemacht zu haben. Hier bittet die Polizei Kusel um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung des Fahrzeugführers führen, unter 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de |pikus

