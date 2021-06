Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Absauganlage einer Firma im Erlenteich

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr wurde ein Brand bei einer Firma "Im Erlenteich" gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Absauganlage einer Halle Feuer gefangen hatte. Die Halle wurde geräumt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz und konnte den Brand löschen. Am Gebäude entstand kein Schaden, der Schaden an der Absauganlage wird auf 35.000 Euro geschätzt. pips

