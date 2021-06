Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 08.06.2021, 19:00 Uhr - 19:30 Uhr Ort: 66894 Bechhofen, Hauptstraße 22 SV: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin, die die Hauptstraße von West nach Ost befuhr, streifte beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen einen schwarzen BMW und einen silberfarbenen Mazda und entfernte sich anschließend in Richtung Rosenkopf, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An beiden geparkten Fahrzeugen wurde der Außenspiegel beschädigt (je 300 Euro Sachschaden). Die Unfallflüchtige - laut Zeugenangaben eine Frau mittleren Alters mit dunklen Haaren - soll einen neueren goldfarbenen VW-Golf oder -Polo mit KL-Kennzeichen gefahren haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. |pizw

