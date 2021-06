Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufruf keine Fleischreste in der Natur zu entsorgen

Pirmasens-Zweibrücken-Landkreis (ots)

In letzter Zeit kam es im Bereich Pirmasens vermehrt zu Meldungen über aufgefundene Fleischreste. Zunächst liegt oft der Verdacht von Giftködern nahe. Anrufer sorgten sich unnötig über das Wohl ihrer Haustiere, da in allen Fällen diesbezügliche Untersuchungen ein negatives Ergebnis erbrachten. Dennoch ist der Verzehr gerade für Wildtiere in den meisten Fällen schädlich. Die Polizei bittet darum, Fleischreste mit dem Restmüll zu entsorgen. Unnötige Untersuchungskosten werden damit genauso vermieden, wie unnötiges Leid im Wildtierbestand und unnötige Sorgen von Haustierhaltern. kips

