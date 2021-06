Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährige attackiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag (08.06.2021) an der Haltestelle Schillerplatz ein 13 Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Die 13-Jährige stand gegen 09.30 Uhr an der Haltestelle, als die Unbekannte auf sie zukam, unvermittelt an ihren Haaren zog und sie zu Boden warf. Das Mädchen ging daraufhin nach Hause, die Mutter alarmierte die Polizei. Die 13-Jährige, die bei dem Angriff offenbar ein Büschel Haare verlor, beschrieb die Frau als etwa 30 Jahre alt mit dunkelbraunen Haaren. Sie hatte eine normale Statur und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

