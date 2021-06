Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Handydiebstahl - Tatverdächtigen bei Erpressungsversuch vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte/Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (07.06.2021) einen 19 Jahre alten Heranwachsenden vorläufig festgenommen, der offenbar versucht hatte, damit Geld vom Vater des 20 Jahre alten Besitzers zu erpressen. Der 20-Jährige war am Dienstag (01.06.2021), gegen 01.30 Uhr, in der Klett-Passage unterwegs, als ein bislang Unbekannter ihm das Mobiltelefon stahl. Am Montag (07.06.2021) erhielt der Vater des 20-Jährigen einen Telefonanruf, in dem der Anrufer 200 Euro für das Handy forderte. Die Übergabe sollte am Bahnhof Esslingen erfolgen. Der Vater des Bestohlenen alarmierte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Esslingen festnahm. Ob der 19-Jährige auch für den Diebstahl in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

