Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trio bei mutmaßlichem Einbruchsversuch ertappt und geflüchtet

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Drei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (07.06.2021) offenbar versucht, in einen Container an der Wiener Straße einzubrechen. Ein Passant war kurz nach 05.00 Uhr in der Wiener Straße unterwegs, als er verdächtige Geräusche hörte und eine Person an der Ecke Triebweg/Wiener Straße stehen sah. Kurz darauf sah er zwei Personen auf den Containern eines Jugendtreffs stehen. Als er das Trio ansprach, flüchteten sie in Richtung Sportpark. Alarmierte Polizeibeamte stellten dann an mehreren Türen der Container Aufbruchspuren fest. Der Passant beschrieb die Täter als 170 Zentimeter groß und unter 20 Jahre alt. Einer trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, seine beiden mutmaßlichen Komplizen waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell