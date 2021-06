Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kradfahrer mutmaßlich alleinbeteiligt gestürzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag (08.05.2021) in der Korntaler Landstraße. Ein 29 Jahre alter Kradfahrer war gegen 7.00 Uhr auf der Korntaler Landstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Bachgerstenstraße kam er mutmaßlich alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

