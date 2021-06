Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann von zwei Tätern ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montag (07.06.2021) einem 37-jährigen Mann am Leonhardsplatz Bargeld geraubt. Der 37-Jährige hielt sich gegen 01.45 Uhr am Leonhardsplatz auf, als ihn einer der Täter an den Armen festhielt. Der zweite zog ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche, stahl mehrere Hundert Euro und steckte den Geldbeutel wieder zurück. Die beiden Männer sollen osteuropäischer, eventuell bulgarischer Herkunft sein. Einer der Täter wird als schlank, 30 bis 40 Jahr alt, mit kurzen dunklen Haaren und bekleidet mit einem rotorangefarbenen Pullover und blauer Jeans beschrieben. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

