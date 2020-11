Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendliche nach Verkehrsunfall schwer verletzt

EssenEssen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Nachmittag (15. November) kam es an der Kreuzung Segerothstraße/Grillostraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die 49-jährige Fahrerin eines roten Toyotas befuhr die Segerothstraße in Richtung Limbecker Platz und wollte an der Kreuzung Grillostraße nach links abbiegen. Dort übersah die Toyotafahrerin offenbar die Fußgängerin, die die Segerothstraße überquerte und kollidierte mit ihr. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb./SyC

