Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - lauter Knall und Rauch im Keller

Freiburg (ots)

Eine Anruferin aus der Hartmattenstraße teilte am Montag, 08.02.21, gegen 15.20 Uhr über Notruf mit, dass sie aus ihrem Keller einen lauten Knall vernommen habe und sich nun Rauch entwickeln würde. Die Feuerwehr konnte keinen Brandherd feststellen. Als Ursache des Knalles und der Rauchentwicklung könnte eine durchgebrannte Leitung einer am Kellerdach angebrachten Solaranlage gewesen sein. Personen war nicht in Gefahr. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

