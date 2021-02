Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: BAB A5 - Betrunkener Sattelzugfahrer mit über 2 Promille

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am 08.02.2021, gegen 16.45 Uhr, einen auf das BAB A5 in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug, welcher in Fahrtrichtung Karlsruhe nahezu beide Fahrstreifen benötigen würde. Dabei konnte offenbar ein gerade überholender niederländischer Pkw nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem schwer beladenen Sattelzuggespann verhindern.

Zum Zeitpunkt der Meldung war er gerade im Begriff die Rastanlage Breisgau, zwischen den Anschlußstellen Bad Krozingen und Freiburg-Süd anzufahren.

Bei dem spanischen LKW handelte es sich um einen weißen Sattelzug mit farbiger Aufschrift.

Im Zuge einer sofortigen Überprüfung durch eine Streife der Verkehrspolizei, konnte dieser noch beim Tankvorgang an einer Zapfsäule der dortigen Tankstelle angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei zeigte der aus Bulgarien stammende aber in Spanien wohnhafte Fahrer nahezu keine Ausfallerscheinungen. Ein trotzdem durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Der Fahrer musste die Nacht in der Fahrerkabine seiner Sattelzugmaschine verbringen, die Fahrzeugschlüssel und Dokumente wurden einbehalten und das Unternehmen musste einen Ersatzfahrer auf den Weg schicken.

Der betrunkene Fahrer zeigte sich schockiert darüber, dass er neben einer empfindlichen Geldstrafe auch mit einem Fahrverbot für das gesamte Bundesgebiet zu rechnen hat.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) zu melden.

