Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach vorläufiger Festnahme - Polizeibeamte attackiert

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (05.06.2021) einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 21-Jährige geschlagen zu haben. Die 21-Jährige sowie eine 20 Jahre alte Frau stehen im Verdacht, im Anschluss an die vorläufige Festnahme Polizeibeamte angegriffen zu haben. Ein Passant alarmierte gegen 03.45 Uhr die Polizei nachdem er beobachtet hatte, wie der 26-Jährige am Rotebühlplatz auf seine 21-jährige mutmaßliche Freundin einschlug. Die Beamten nahmen den Mann in der Königstraße vorläufig fest, der sich dabei in Begleitung der 21-Jährigen und einer 20-Jährigen befand. Als die Polizeibeamten den Mann in den Streifenwagen setzten, versuchten seine Begleiterinnen die Tür des Polizeifahrzeugs zu öffnen. Weitere hinzugerufene Beamte nahmen daraufhin zunächst die 21-Jährige vorläufig fest. In der Folge solidarisierten sich mehrere umstehende Personen mit der zurückgebliebenen 20-Jährigen, bedrängten die Beamten massiv und schlugen auf sie ein. Außerdem hinderten die Personen die Beamten an der Weiterfahrt. Der Personengruppe gelang es schließlich, den 26-Jährigen zu befreien und zu flüchten. Ein 23-jähriger Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, das Dienstfahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten gegen 04.15 Uhr in der Marienstraße zur erneuten vorläufigen Festnahme des 26 Jahre alten Mannes. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine 20 Jahre alte Begleiterin nahmen die Beamten gegen 06.35 Uhr vorläufig fest, nachdem sie sich auf dem Polizeirevier 1 nach dem 26-Jährigen erkundigen wollte. Auch sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Da sich die 21-Jährige offenbar weiterhin aggressiv verhielt, nahmen sie die Polizisten in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell