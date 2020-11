Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Explosion eines Fahrradakkus

BruchBruch (ots)

Am 07.11.2020 kam es gegen 16:15 Uhr in 54518 Bruch zu einer Explosion eines Fahrradakkus. Der Eigentümer wollte an dem in der Garage abgestelltem Elektrobike den Akku wechseln. Nachdem er diesen gewechselt hatte, bemerkte er ungewöhnliche Geräusche und eine Rauchentwicklung an dem Akku, der dann plötzlich explodierte. Er schob das mittlerweile schmorende Fahrrad noch aus der Garage, so dass ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden konnte. Dabei erlitt der Besitzer und seine Ehefrau eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zwei RTW, die Feuerwehren Bruch, Salmtal und Gladbach mit insgesamt 40 Einsatzkräften, da zunächst ein Gebäudebrand gemeldet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell