Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

HetzerathHetzerath (ots)

In der Zeit von Sonntag, 25.10.2020 - 16:00 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020 - 13.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hetzerath - Auf Fallert, einzubrechen. Die Täter verübten am Wohnzimmerfenster mehrere Hebelansätze, die jedoch durch die vorhandene Pilzkopfsicherung des Fensters nicht zum Erfolg führten. Die Polizei Wittlich (06571-9260) bittet um relevante Hinweise.

