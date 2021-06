Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (07.06.2021) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein 56 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 18.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine nahm und anschließend mit gefüllten Tüten wieder herauskam. Zuvor hatte er in der Kabine mutmaßlich die Warensicherungen entfernt. Als er das Geschäft verließ, sprach ihn der Detektiv an, hielt ihn fest und übergab ihn den alarmierten Polizisten. Die fanden in seinem Auto weitere mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke und Einbruchswerkzeug. Der moldauische Tatverdächtige, der offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird im Laufe des Dienstags (08.06.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell