Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag (07.06.2021) in ein Firmengebäude an der Dreifelder Straße eingebrochen und haben Bargeld sowie Gold gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 21.00 Uhr und 07.35 Uhr eine Eingangstür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes, wo sie vergeblich versuchten, einen Tresor zu öffnen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten so Bargeld und Gold im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

