POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Trunkenheit

Zeit: 08.06.2021, 20:50 Uhr

Ort: 66500 Hornbach, Landesstraße 479 SV: Ein 58-jähriger Fahrzeugführer, der auf der L 479 von Brenchelbach kommend in Fahrtrichtung Hornbach unterwegs war, geriet in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenusses nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er ein Straßenschild und mehrere Leitpfosten beschädigt. Nach dem Gegenlenken fuhr er quer über die Fahrbahn und beschädigte am gegenüberliegenden Straßenrand einen weiteren Leitpfosten. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, passierte Hornbach und wendete am Kreisverkehrsplatz "Am Nagelwerk" ZW-Ixheim, um im Anschluss durch Rimschweiler und Althornbach wieder nach Hornbach zurückzufahren, wo er von der Polizei aufgegriffen wurde. Dem deutlich betrunkenen 58-Jährigen (Atemalkoholtest: 1,6 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Schäden: Pkw Verursacher: 8.000 EUR / Fremdschaden an Straßeneinricht.: 500 EUR |pizw

