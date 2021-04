Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstähle

Eschwege (ots)

Die Geldkassetten von zwei Strom- und einer Wassersäule auf dem Wohnmobilstellplatz in Witzenhausen waren Ziel von Dieben. In den Abend-/ Nachtstunden des 13./14.04.21 begaben sich der oder die Täter zu dem Stellplatz in der Straße "Hinter dem Deich" und hebelten die Säulen gewaltsam auf, um an die Kassetten und das Bargeld (10 Euro) zu gelangen. Der angerichtete Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Eine größere Anzahl leerer Bierkisten wurden dagegen von dem Gelände der Eschweger Klosterbrauerei in der Thüringer Straße in Eschwege entwendet. Am vergangenen Samstagnachmittag wurden durch unbekannte Täter ca. 50 leere Bierkästen von dem Firmengelände gestohlen, nachdem die Umzäunung überstiegen wurde. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Ein Wildunfall ereignete sich noch heute Morgen, um 05:45 Uhr, auf der K 69 zwischen Berge und Neunrode. Ein Waschbär wurde von dem Pkw einer 32-Jährigen aus Witzenhausen erfasst, wodurch am Fahrzeug ein Schaden von ca. 700 EUR entstand. Der Waschbär lief verletzt davon.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell