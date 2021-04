Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall zwischen Walburg und Velmeden - Fahrer leicht verletzt

Eschwege (ots)

Um 07:20 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der L 3238 ein Unfall, bei dem ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 40-Jähriger aus Belarus mit einem Sattelzug von Walburg kommend in Richtung Velmeden. Vor dem Sattelzug fuhr zu dieser Zeit ein Bagger, den der 40-Jährige überholen wollte. Hierzu scherte er mit dem Sattelzug nach links aus, worauf der entgegenkommende 19-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dadurch kam dieser mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort blieb der Pkw auf der linken Fahrzeugseite liegen. Zu einem Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge kam es nicht. Das Auto des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Sattelzugfahrer eine Sicherheitsleistung von 500 EUR bezahlen. Ebenfalls im Einsatz war die Straßenmeisterei, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

