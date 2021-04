Polizei Eschwege

POL-ESW: weitere Geschädigte gesucht

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit einer Serie von Pkw-Aufbrüchen im Bereich von Gertenbach und Blickershausen, die sich an dem Wochenende vom 26.-28.03.21 ereignet haben (siehe auch PM vom 29.03.21, 14:51 Uhr) konnten noch nicht alle sichergestellten Gegenstände zugeordnet werden.

Im Rahmen der Festnahmen mehrere Personen wurde einer der Tatverdächtigen auch in das Krankenhaus in Witzenhausen untergebracht, aus dem er am Nachmittag des 28.03.21 verwiesen wurde. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf von Zeugen gesehen, als er an geparkten Fahrzeugen "rüttelte". Der Polizeistreife gelang es dann die Person in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen erneut vorläufig festzunehmen. Dabei führte er eine schwarze klappbare Kunststofftasche mit, in der sich eine neuwertige Tom-Tailer-Jacke für Männer und Sweatjacke (Sportjacke) für Damen befanden. In einer späteren Aussage gab er an, diese aus einem unverschlossen schwarzen Pkw (Skoda?) in der Carl-Ludwig-Straße entwendet zu haben. Eine Absuche nach dem besagten Pkw verlief jedoch negativ.

Darüber hinaus sind noch weitere Gegenstände aus den eingangs erwähnten Pkw-Aufbrüche nicht zugeordnet. Dabei handelt es sich um einen Rucksack sowie mehreren Geldbörsen und einer Uhr.

Aus diesem Grund bittet die Witzenhäuser Polizei, dass sich mögliche Besitzer/ Geschädigte ab Montag (12.04.21) bei der Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/93040 melden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

