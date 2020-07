Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Kronau/St. Leon-Rot: Schwerer Verkehrsunfall auf A 5; drei Verletzte; zwei Rettungshubschrauber im Einsatz; lange Staus nach Autobahnvollsperrung in beide Richtungen; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. St. Leon-Rot/Kronau: (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz, war die Autobahn zunächst in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Die Strecke in Richtung Karlsruhe wurde wenig später ebenfalls voll gesperrt. Dies war zur Landung eines zweiten Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn notwendig.

In beide Richtungen entwickelte sich in der Spitze ein Rückstau von über 16 Kilometern Länge. Die Sperrung in Richtung Süden wurde nach fast 90 Minuten, gegen 13.30 Uhr, wieder aufgehoben. Um für Entlastung der stark frequentierten Ausweichrouten rund um Bruchsal und Kronau zu sorgen, wurde zeitgleich der Verkehr in Richtung Frankfurt über den Parkplatz Lußhardt an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Sperrung der A 5 wuird noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Mit weiteren starken Behinderungen ist zu rechnen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 51-jährige Fahrer eines tschechischen 12-Tonners, kurz nach 12 Uhr, in einer Baustelle auf einen vor ihm, wegen eines Rückstaus abbremsenden Opels geprallt, der mit zwei Personen besetzt war. Im Anschluss daran schob er das Auto noch auf einen davorstehenden Sattelzug.

Die beiden Autoinsassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mit schweren Verletzungen nach ihren notärztlichen Behandlungen mit den Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken geflogen.

Der 51-Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Sowohl der Opel als auch der Lkw des Verursachers wurden sichergestellt und sollen von Gutachtern in Ausgenschein genommen werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 80.000.- Euro.

Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

