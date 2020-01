FW-Erkrath: Brand in Tiefgarage

Feuerwehr Erkrath

Donnerstag, 09.01.2020 um 18:31 Uhr Rathelbecker Weg, Alt-Erkrath

Die Feuerwehr Erkrath wurde durch die Kreisleitstelle Mettmann um 18:31 Uhr zu einer Tiefgarage am Rathelbecker Weg in Alt-Erkrath alarmiert, in der es laut Anrufer es zu einem Brand in einem geparkten Pkw gekommen war.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte in der Tiefgarage eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmen. Durch einen Atemschutztrupp wurde unverzüglich ein Löschrohr vorgenommen, mit dem ein Schwelbrand in dem betroffenen Fahrzeug schnell abgelöscht werden konnte.

Eingesetzt waren alle drei ehrenamtlichen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 20:15 Uhr beendet werden.

