Polizei Eschwege

POL-ESW: Hausbrand in Eschweger Innenstadt vom 04.04.21

Eschwege (ots)

Brandursache ermittelt

Am gestrigen Donnerstag erfolgte die Begutachtung des Wohnhauses im "Alten Steinweg" in Eschwege, wo sich in der Nacht des 04.04.21 ein Brand in der Eschweger Innenstadt ereignet hat.

Durch Beamte des Hessischen Landeskriminalamtes für Brandursachenermittlung konnten nach Abschluss der Untersuchung festgestellt werden, dass es im Bereich eines Nachtspeicherofens zum Brandausbruch kam.

In diesem Zusammenhang bittet die Eschweger Kripo, dass sich weitere durch den Brand geschädigte Personen mit der Kriminalpolizei unter 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell