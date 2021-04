Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.04.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Um 13:45 Uhr befuhr gestern Mittag ein 54-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich zur Wahlhauser Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Marktplatz (Kirchstraße) abzubiegen. Hierzu hielt der 54-Jährige auch an, um einen 41-jährigen Eschweger, der nach links in die Waldisstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt zu gewähren. Nachdem der 41-Jährige abgebogen war, musste dieser an dem dortigen Fußgängerüberweg anhalten, wodurch beide Autos jetzt nebeneinander standen. Der 54-Jährige bog nun ab und streifte dabei den am Zebrastreifen haltenden Pkw. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Körperverletzung

Kurz nach Mitternacht kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 26-Jährigen aus Eschwege. Hintergrund waren private Streitigkeiten um eine Frau, die dazu führten, dass der 26-Jährige einen Schlag ins Gesicht (Ohrfeige) erhielt und dadurch leicht verletzt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 16:50 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 68-Jähriger aus Helsa beim Ausparken einen Pkw VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz am Marktplatz in Großalmerode.

Wildunfall

Um 05:11 Uhr befuhr heute früh ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die B 451 in Richtung Großalmerode. In der Gemarkung von Trubenhausen kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 23:10 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 45-Jähriger aus Witzenhausen die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, wo das Tier verendete. Zudem wurde das Tier dort offenbar von weiteren Fahrzeugen überfahren, diese setzten ihre Fahrt jedoch fort. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 11./12.04.21 wurde in der Brückenstraße in Witzenhausen eine Hauswand mit Graffiti beschmiert. Unbekannte besprühten die seitliche Hauswand des dortigen Frisörsalons in verschiedenen Farben auf einer Größe von 2,5 x 9,0 Meter. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

