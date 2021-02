Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigungen an fünf Fahrzeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Täter zerkratzen in einem Zeitraum von Freitag (29.01.2021), 20:00 Uhr bis Samstag (30.01.2021), 11:50 Uhr fünf Fahrzeuge in der Knüwenstraße in Hagen-Boele.

Ein Audi-Fahrer bemerkte den Sachschaden an seinem Fahrzeug am Samstagvormittag und bemerkte auf Nachschau, dass vier weitere Fahrzeuge beschädigt waren. Unbekannte hatten die Fahrzeuge teilweise ringsum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen hohen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell