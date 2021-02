Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger angefahren, Autofahrer flüchtet

Hagen (ots)

Freitagabend ereignete sich auf der Altenhagener Straße gegen 19:15 Uhr ein Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 49-Jährige hatte sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an seinem Kofferraum befunden, als ein Auto rückwärts ausparkte und ihn dabei touchierte. Der unbekannte Fahrer habe den Hagener noch angesprochen und gesagt, dass er selber schuld an dem Unfall sei, da man als Fußgänger mehr aufpassen müsse. Dann fuhr die Person von dem Parkplatz. Der Fußgänger verletzte sich leicht am Rücken und verständigte die Polizei. Der 49-Jährige beschrieb den Unfallbeteiligten wie folgt: männlich, südeuropäisch, Brillenträger, ca. 50 Jahre alt, schlanke Statur. Bei dem Auto handelt es sich wahrscheinlich um einen dunklen Kleinwagen der Marke Opel. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Rufnummer 02331 - 886 2066 melden. (ra)

