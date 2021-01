Polizei Hagen

POL-HA: Versammlung der Querdenker-Szene in Hagen verlief friedlich

Hagen (ots)

Die Querdenker-Demo in Hagen mit dem Thema "#IchLasseMichNichtImpfen" verlief am Sonntag friedlich und störungsfrei. In enger Abstimmung mit der Stadt Hagen wurde die Versammlung im Vorfeld aus Gründen des Infektionsschutzes mittels Auflage auf eine stationäre Kundgebung auf dem Friedrich-Ebert-Platz beschränkt. Die Polizei Hagen zählte in der Spitze 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Polizeiführer Raimund Riedl war mit dem Verlauf des Polizeieinsatzes zufrieden: "Die Demonstranten haben sich an die geltenden Regeln und Anweisungen der Polizei gehalten gehalten", so Riedl. (ra)

