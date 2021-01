Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeug aufgebrochen und Tasche entwendet

Hagen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag, 30.01.2021, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.45 Uhr unbefugt Zugang zu einem geparkten Fahrzeug an der Wehringhauser Straße. Die Täter zerstörten die Seitenscheibe des Mercedes Benz und entwendeten vom Beifahrersitz eine Tasche. Sie entkamen mit der Tatbeute unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell