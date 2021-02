Polizei Hagen

POL-HA: Konfliktgespräch zwischen Ehepaar endet in häuslicher Gewalt

Hagen (ots)

Am Sonntagabend eskalierte in Vorhalle ein Konfliktgespräch zwischen einem 47-Jährigen und seiner Ehefrau. Der Mann hatte ihr nach einer Diskussion mehrfach mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen und sie beleidigt. Er schlug ihr zudem in das Gesicht, warf einen Wäscheständer nach der Hagenerin und drehte ihren Arm auf den Rücken. Sie verletzte sich bei der häuslichen Gewalt leicht. Der Mann wurde durch die Polizei der Wohnung verwiesen und erhielt eine Gefährderansprache. Ihm wurde zudem ein zehntägiges Rückkehrverbot durch die Beamten erteilt und er erhielt eine Strafanzeige. (ra)

