Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rehburg, Mülltonne beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (ZIE) -

Am Dienstag, 23. Juni 2020, ereignete sich in der Zeit zwischen 18.50h und 19.20h in der Rehburger Jägerstraße eine Unfallflucht. nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Jägerstraße in Richtung Zentrum. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet der Fahrzeugführer zu weit nach rechts und kollidierte mit einer am Straßenrand zur Leerung abgestellten Grünguttonne. Bei dem Zusammenstoß wurde die Tonne beschädigt, der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Die Polizei Stolzenau hat den Verkehrsunfall aufgenommen und gegen den unbekannten Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell