Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (10.07.21), 18.00 Uhr, und Sonntag (11.07.21), 17.30 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus am Bahnweg verschafft. Die Täter durchsuchten der Spurenlage zufolge mehrere Stockwerke sowie den Keller. Dabei öffneten sie sämtliche Schranktüren und Schubläden. Zum Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Unter anderem fehlt den Angaben der Geschädigten zufolge Schmuck. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/9284455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell