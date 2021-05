Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Radfahrer stürzt in Gebüsch, Unfallverursacher flüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, 08.05.2021, gegen 14.00 Uhr ereignete sich an der Hannoverschen Straße/An der Stadtgrenze eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Radfahrer und einem bordeauxroten Ford Fiesta neueren Baujahres mit Nienburger Kennzeichen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt: Der 26-jährige Radfahrer befuhr die Hannoversche Straße von Langendamm kommend in Richtung stadteinwärts, als ein von rechts aus der Einmündung An der Stadtgrenze kommender PKW auf die Hannoversche Straße abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit einem Brems- sowie Ausweichmanöver vermeiden und hinter dem Ford Fiesta vorbeifahren, stürzte jedoch auf dem Bürgersteig "An der Stadtgrenze" mit seinem Rad die Böschung hinunter. Aufgrund diverser Verletzungen im Gesicht wurde der Nienburger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des Ford Fiesta entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW geben können, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden. Hinter dem Ford Fiesta soll ein weiterer PKW gewartet haben. Auch der Fahrzeugführer dieses PKW wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden.

