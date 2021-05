Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstahl, Bad Nenndorf, Piepmühle

Bad Nenndorf (ots)

(Reh) Am Freitag, den 07.05.2021, ist es um 16:29 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei bislang unbekannte Täter im Lebensmittelgeschäft der Firma Aldi in der Piepmühle 5, in 31542 Bad Nenndorf gekommen. Ein Täter verwickelte die Kassiererin hierbei in ein Gespräch, sodass ein zweiter Täter den Kassenbereich mit einer gefüllten blauweißen Aldi-Einkaufstüte passieren konnte, ohne den Kaufpreis der darin befindlichen Waren zu entrichten. Welche Waren sich in der Tüte befanden ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Ein Zeuge nahm unmittelbar fußläufig die Verfolgung des Täters auf. Hierbei konnte beobachtet werden, wie sich der zweite Täter seiner rot/gelb/schwarzen Jacke entledigte. Auf der Jacke war die Aufschrift DHL zu erkennen. Der Täter flüchtete vom Aldi-Markt in Richtung E-Center und anschließend in Richtung Möbel Heinrich. Hier riss der Sichtkontakt zum Täter ab. Der Täter, der die Kassiererin zum Tatzeitpunkt ablenkte verließ indes ebenfalls unbemerkt den Aldi-Markt in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Erster Täter (ablenkender Täter): - Männlich - Ca. 35 Jahre alt - Ca. 1,65m groß - Kurze, schwarze Haare - Kräftige Statur

Zweiter Täter (Täter mit Einkaufstüte):

- Männlich - Ca. 30-40 Jahre alt - Ca. 1,90m groß - Gräulich/schwarze Haare - Schlanke Statur - Zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer rot/gelb/schwarzen Jacke mit DHL-Aufschrift

Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeidienststelle in Bad Nenndorf unter 05723-9461-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell