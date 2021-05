Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Graffititäter gestellt

Bückeburg (ots)

(ma)

Zeugen informierten am Sonntag gg. 19.00 Uhr die Polizei, dass ein Mann in Begleitung einer Frau an der Brückenunterführung der Bundesstraße 65 an der Petzer Straße in Bückeburg großflächig Graffitischriftzüge "Corona is fake" in roter Farbe an die Brückenwand aufbringt.

Im Nahbereich der mit Graffiti besprühten Brücke können die beschriebenen Personen an der Skateranlage von Beamten überprüft werden.

Der 39jährige Mann und seine 19jährige Begleiterin, beide aus Bückeburg stammend, bestreiten die Tat.

An der Hand und an den Schuhen des 39jährigen stellen die Polizeibeamten rote Farbanhaftungen fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Tasche werden Spraydosen mit roter und grüner Farbe aufgefunden, die sichergestellt werden.

Bei einer nachfolgenden Spurensuche kann an der Skateranlage ein weiteres Graffiti in grüner Farbe gesichert werden.

Der Bückeburger stand mit nachweislich 2,86 Promille und seine Begleiterin mit 1,73 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss.

Von den aufgesprühten Schriftzügen wurden entsprechende Materialproben entnommen.

Auf Grund der identischen Farbe, der gleichlautenden Schriftzugaussage und "Handschrift" geht die Polizei Bückeburg von einem Tatzusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen in Form von Graffitis aus den zurückliegenden Tagen im Stadtkern von Bückeburg aus.

Gegen das Pärchen wurden am Sonntag zunächst zwei Strafverfahren wegen des Tatverdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet.

