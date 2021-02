POL-HB: Nr.: 0116 --Autoaufbrecher gefasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Philosophenweg / Bremen-Östliche Vorstadt, OT Am Hulsberg, Bei den drei Pfählen Zeit: 16.02.2021 und 18.02.2021

Dienstagmittag schlug ein 32-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt die Scheibe eines Volvos ein und stahl eine Geldbörse. Zwei weitere Fahrzeuge wurden am Hulsberg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender konnten von Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Dienstag gegen 11:40 Uhr beobachtete eine 42-jährige Zeugin, wie der Mann in Begleitung eines weiteren Unbekannten, im Philosophenweg die Scheibe eines Volvos einschlug. Anschließend sah sie, wie er ein Portemonnaie aus dem Wagen stahl und flüchtete. Die Frau lief dem Dieb hinterher. Auf dem Hugo-Schauinsland-Platz konnte sie mit Hilfe von zwei weiteren Zeugen den 32-Jährigen bis zum Eintreffen von Einsatzkräften festhalten. Von Polizisten wurde er erkennungsdienstlich behandelt, außerdem stellten sie Bargeld sicher, dass sie bei ihm fanden. Die Geldbörse konnte dem Besitzer überreicht werden.

Mittwochnacht gegen 3:00 Uhr hörte ein Anwohner Bei den drei Pfählen laute Geräusche und sah wie sich drei Personen an einem Auto zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Daraufhin rief er die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte stellten zwei aufgebrochene Fahrzeuge fest und nahmen einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 21-Jährigen vorläufig fest. Das Trio wies Verletzungen an den Händen auf und hatte Scherben an den Schuhen. Die Polizisten nahmen sie mit zur Wache. Der 17-Jährige hatte außerdem ein Handy dabei, das aus einem Diebstahl stammte. Gegen die Drei fertigen die Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie entlassen.

