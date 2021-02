Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0117 --Verdächtiger Mann in Walle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Sankt-Magnus-Straße Zeit: 17.02.21, 12.40 Uhr

Im Bremer Stadtteil Walle wurde der Notrufzentrale am Mittwochmittag ein verdächtiger Mann mit einer Waffe gemeldet. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm.

Mehrere Personen riefen die Polizei an, da ein Mann mit einer Langwaffe die Sankt-Magnus-Straße in Richtung Steffensweg entlang ging. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Verdächtige wurde als etwa 180 Zentimeter groß, athletisch, mit dunklem Teint und komplett in schwarz gekleidet beschrieben. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

