POL-HB: Nr.: 0115 --Zigarettenautomat gesprengt

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Klitzenburg Zeit: 17.02.2021, 00:10 Uhr bis 04:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Ohlenhof. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Eine 46-jährige Zeugin schaute gegen 4 Uhr aus ihrem Fenster und sah drei Jugendliche an einem beschädigten Zigarettenautomaten in der Straße Klitzenburg. Diese nahmen gerade Zigarettenschachteln aus dem Automaten. Die Anwohnerin informierte daraufhin die Polizei und gab an, dass sie bereits kurz nach Mitternacht einen lauten Knall gehört hatte. Polizeibeamte entdeckten einen beschädigten Automaten. Unter diesem lagen Reste von Zigarettenschachteln, sowie einzelne Geldmünzen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Verdächtigen verliefen negativ. Die Zeugin gab an, dass ein Täter etwa 25 Jahre alt war und dunkle Kleidung mit einer Kapuze trug. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet, trug eine Schirmmütze und einen Rucksack. Der dritte Verdächtige hatte eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

