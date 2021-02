POL-HB: Nr.: 0111 --Frau von LKW erfasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Weserstrandstraße Zeit: 16.02.2021, 11:50 Uhr

Am Dienstagvormittag erfasste ein LKW in Blumenthal eine 59-jährige Fußgängerin und schleifte sie etwa 50 Meter mit. Die Frau wurde von Rettungskräften befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11:50 Uhr war die 59-Jährige auf der Weserstrandstraße mit ihrem Rollator unterwegs. An der Einfahrt zu einem Verbrauchermarkt bog ein LKW rechts ab und erfasste die Frau dabei. Sie wurde nach ersten Ermittlungen nicht überrollt, aber hinter der ersten Achse der Zugmaschine festgeklemmt und etwa 50 Meter mitgeschleift. Der 62-Jährige Fahrer hatte den Aufprall nicht bemerkt. Als Passanten ihn durch Winken darauf aufmerksam machten, stoppte er den Lastwagen. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die festgeklemmte Frau und brachten sie mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

