Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0113 --Polizei Bremen klärt Überfälle auf Seniorinnen auf--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg Zeit: 13.02.21

Am vergangenen Wochenende überfielen zwei Männer eine Seniorin in ihrem Haus in Walle. Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen die mutmaßlichen Täter am Dienstag fest. Sie stehen außerdem im dringenden Tatverdacht, Ende Dezember an einem schweren Raub an einer 93 Jahre alten Bremerin beteiligt gewesen zu sein, siehe hierzu auch die Pressemeldungen 858 aus 2020, 2 und 36 aus 2021.

Am frühen Sonnabendnachmittag klingelten zwei Männer im Ortsteil Steffensweg an der Haustür der 72 Jahre alten Frau. Nachdem sie die Tür einen Spalt öffnete, drückte das Duo so stark dagegen, dass die Seniorin stürzte. Die Räuber fesselten die Bremerin und schleppten sie gewaltsam in den Keller. Nachdem sie von ihr abließen, erbeuteten sie Wertsachen aus der Wohnung und flüchteten. Der 72-Jährigen gelang es sich zu befreien und die Polizei zu rufen.

Die unter Hochdruck geführten intensiven Ermittlungen, die Auswertungen von Spuren und Zeugenaussagen, führten schnell zu zwei 16-jährigen Jugendlichen. Hierbei ergaben sich auch Parallelen zu dem Überfall auf eine Seniorin im Dezember, ebenfalls im Stadtteil Walle. Nachdem die Polizisten die Wohnung der Tatverdächtigen lokalisieren konnten, klickten am Dienstag die Handschellen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Teile der Beute aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Jugendlichen aus Algerien. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell