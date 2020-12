Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von cira 4.500 Euro entstanden ist, kam es am vergangenen Wochenende in der Werner-von-Siemens-Straße in Linkenheim.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigte ein bislang Unbekannte zwischen, Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr, vermutlich beim rückwärts ausparken, den in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellten VW.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/ 967180 zu melden.

