POL-KA: (KA) Waghäusel - Nach Gartenhüttenbrand verstorben

Karlsruhe (ots)

Zu einem Brand in einer Gartenhütte, bei dem vermutlich der Eigentümer ums Leben gekommen ist, kam es am Sonntagabend im "Gewann Großallmend" in Waghäusel.

Kurz nach 18:15 Uhr fiel einem Jogger die bereits im Vollbrand stehende Gartenhütte auf. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Waghäusel, die mit 43 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort waren, konnte das Feuer gegen 18:50 Uhr gelöscht werden. In diesem Zusammenhang wurde eine männliche Person Tod aufgefunden. Aufgrund der geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei dürfte es sich bei dem verstorbenen um den 64-jährigen Eigentümer handeln.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5 000,- Euro. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen keine sicheren Äußerungen getroffen werden. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

