POL-KA: Ettlingen - EInbruch bei Straßenmeisterei

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, wurde in ein Gebäude der Straßenmeisterei Ettlingen eingebrochen. Zunächst konnte durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma festgestellt werden, dass eine Scheibe eines Rolltors aus ihrer Verankerung gehebelt worden und Beiseite gestellt worden war. Außerdem hatte ein Bewegungsmelder ausgelöst.

Der bislang unbekannte Täter kam hierdurch in einen Werkstattraum. Er versuchte wohl, die Türen zu Büros aufzubrechen, was aber scheiterte. Durch eine vermutlich unverschlossene Tür kam er in die Fahrzeughalle, wo ein Container durchsucht wurde.

Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte der Verantwortliche der Straßenmeisterei nicht dezidiert sagen, dies bedarf weiterer Ermittlungen

