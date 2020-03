Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Kioskaufbruch

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 02:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in einen Kiosk in der Lange Straße in Wehringhausen einzubrechen. Die Einbrecher warfen einen Ziegelstein durch ein Fenster, wodurch ein Loch in der Scheibe entstand. Die Täter ließen aber von der weiteren Tatausführung ab. Sie gelangten nicht in das Gebäude und konnten keine Beute machen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

