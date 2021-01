Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere technische Veränderungen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis (01/2901) 28.01.2021, 22:00 Uhr

Speyer (ots)

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis leitete die Polizei am Donnerstag gegen 22:00 Uhr gegen einen 22-jährigen Golf-Fahrer aus Speyer ein. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wormser Landstraße konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug Felgen eingebaut waren, für die der Betroffene keine Zulassungsbescheinigung vorzeigen konnte. Hinzu kamen veränderte Bremsscheiben, für die der Kontrollierte ebenfalls keine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) vorzeigen konnte.

