Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an geparktem Pkw (37/2801) 28.01.2021, 15:25 Uhr

Speyer (ots)

Kurz nachdem er an einem "Am Neuen Rheinhafen" geparkten Pkw einen Außenspiegel abgetreten hatte, konnte ein 32-jähriger aus Speyer von der Polizei gestellt werden. Zuvor war der Mann von einem Sicherheitsmitarbeiter einer dort ansässigen Firma bei der Tat beobachtet und bei der Polizei gemeldet werden. Da der 32-jährige stark alkoholisiert und sehr unkooperativ war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell