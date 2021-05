Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressebericht

Samtgemeinde Nenndorf (ots)

(Gai) Am Samstag, dem 08.05.2021, gegen 14:30 Uhr, wurde ein 47-jähriger mit einem Pkw in Bad Nenndorf von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Bad Nenndorf kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Bei einem freiwilligen Urintest ergaben sich außerdem Hinweise auf Drogenkonsum. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

(Gai) In der Samtgemeinde Nenndorf kam es in den letzten Tagen zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. In der Martin-Luther Straße in Bad Nenndorf wurde von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag ein roter VW Polo beschädigt, der ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand stand. Dabei wurde der Pkw erheblich am Stoßfänger und dem Radkasten hinten links beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Unfall müsste anhand der Spurenlage entweder beim Ausparken oder auf Grund von Gegenverkehr entstanden sein. Gesucht wird hierzu ein weißer Pkw, da am Unfallort weißer Lackabrieb festgestellt wurde.

Am Freitag kam es zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr in Haste auf dem Parkplatz des NP-Marktes zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein grüner Skoda vermutlich beim Ein-/Ausparken an der linken Hintertür beschädigt. Der Schaden wurde auch hier auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Farbe des flüchtigen Pkw müsste auf Grund der Spurenlage "rot" sein.

Bei einer dritten Unfallflucht in der Kramerstraße in Bad Nenndorf gegen 14:00 Uhr wurde ein Granitpoller der Gemeinde beschädigt. Ein Zeuge hatte hierzu kurz vorher einen weißen Transporter beobachtet, der in unmittelbarer Nähe des Pollers gegenüber des Friseursalon Rehse geparkt stand. Wer Hinweise zu den drei Verkehrsunfallfluchten geben kann möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell